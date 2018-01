"L'arcipelago del Gusto", otto cuochi in terraferma

Repertorio

Vetrina Toscana il progetto di Regione Toscana e Unioncamere che promuove ristoranti e botteghe che valorizzano i prodotti del territorio vi invita alla presentazione del progetto: "L'arcipelago del Gusto" l'enogastronomia di qualità delle Isole Toscane, otto cuochi dell'Arcipelago sbarcano in terraferma.

L'appuntamento è per giovedì 18 gennaio alle 11,00 presso Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza Duomo 10 a Firenze. Dopo il successo della I edizione de “L’Elba in Vetrina” il progetto si amplia coinvolgendo cuochi, ristoranti e prodotti di altre isole dell’Arcipelago Toscano e si diffonde in otto province della Toscana.

Interverranno:

L'Assessore alle Attività produttive, Turismo e Commercio della Regione Toscana

Giampiero Sammuri, Presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Valter Giuliani, Presidente del Consorzio Elba Taste

Seguirà una degustazione dei sapori dell'Arcipelago