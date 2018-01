Trofeo Toscana, terzo allenamento per quattro elbani

Campo sportivo Gimona. Siamo a Livorno. Si è concluso il primo tempo dell’allenamento per gli Allievi 2002 monitorato dalla Lega Nazionale Dilettanti in vista del Trofeo Toscana che vedrà in campo le delegazioni calcistiche di tutta la Regione. Alessio Urru, giocatore dell’Academy Audace per gli Allievi 2002, ha già segnato un goal. Questo qui è stato il terzo appuntamento con le selezioni degli Allievi 2002. Selezioni da cui usciranno i nomi dei titolari che rappresenteranno la Toscana nei tornei delle regioni.

Insieme ad Alessio Urru c’erano anche Federico Pilato e Enrico Vozza. Tutti e tre convocati dalla delegazione provinciale di Livorno per la terza volta consecutiva. Ospiti a Passione Sport, insieme al loro presidente Luca Baldi, hanno commentato le loro prestazioni.

Insieme agli Allievi 2002 si è svolto anche l’allenamento di monitoraggio per i Giovanissimi 2004. Convocato Nicola Matacera del Progetto Giovani Isola d’Elba.

Per vedere il videoservizio clicca qui