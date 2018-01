Trofeo Toscana, ecco i convocati al terzo allenamento

Federico Pilato, Alessio Urru ed Enrico Vozza dell’Academy Audace sono stati confermati per il terzo allenamento consecutivo in vista del Trofeo Toscana che vedrà in campo le delegazioni calcistiche di tutta la Regione. La comunicazione arriva dal comitato provinciale di Livorno, Lega Nazionale Dilettanti, dopo l’ultima convocazione a Stagno poco dopo le festività natalizie. Pilato, Urru e Vozza, dunque, parteciperanno al prossimo allenamento in rappresentanza della categoria Allievi 2002. L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 gennaio al Campo Sportivo Gimona di Livorno.

Per quanto riguarda, invece, la categoria dei Giovanissimi 2004, spunta un nuovo nome. Lui è Nicola Matecera, giocatore del Progetto Giovani Isola d’Elba. Per lui sarà la prima convocazione alle selezioni che la delegazione di Livorno sta svolgendo in vista del Trofeo Toscana.