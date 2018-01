Coppa Perone due giorni di gare di scherma

Un ricco programma di gare di scherma tra sabato 6 e domenica 7 gennaio. Torna a Piombino nella palestra del Perticale la due giorni di gare di scherma valida per l'assegnazione della 32esima coppa “M° A.Perone”, 14esimo Memorial “M.Curletto” valevole per il campionato regionale toscano giovanile di scherma.

La manifestazione, organizzata dal Circolo Scherma Piombino con il patrocinio di Regione Toscana, comune di Piombino, Coni regionale, Federazione Italiana Scherma comitato toscano, comitato territoriale Uisp Piombino, rientra nelle iniziative riguardanti la candidatura di Piombino a città europea dello sport 2020.

Due giorni di gare quindi, dalle ore 9 alle ore 17, e le premiazioni alle ore 12 di domenica 7 gennaio.

Saranno presenti i familiari del maestro Mario Curletto, per anni alla guida della locale Società di Scherma, il presidente regionale del Coni Salvatore Sanzo e per l'amministrazione comunale, l'assessore ai lavori pubblici Claudio Capuano. Saranno premiati nella giornata di domenica gli otto finalisti di ogni singola gara e il primo classificato della categoria Ragazzi/e.

Il sindaco di Piombino Massimo Giuliani si è detto soddisfatto per il ritorno dell'iniziativa.

«Come promesso lo scorso anno, con la sospensione di questo importante evento – sottolinea – siamo intervenuti per la messa in sicurezza del tetto della palestra del Perticale, permettendo in questo modo di riprendere il cammino di questa manifestazione sportiva di livello regionale, che riteniamo debba mantenersi come uno degli appuntamenti fissi per la nostra città. La scherma – conclude il primo cittadino – fa parte di quel ricco e variegato bagaglio sportivo con il quale ci candidiamo a diventare nel 2020 città europea dello sport».

Appuntamento quindi il 6 e il 7 gennaio alla palestra del Perticale.

Barbara Noferi