Novembre, il mese della rapina in una boutique al porto

Subito un riconoscimento, è per Elio Niccolai che viene riconosciuto Deus Ex Machina del Rallye. In un libro, ben dieci pagine dedicate all'uomo che più di tutti ha voluto la gara motoristica. Acqua dell'Elba apre al mercato in Medio Oriente. E' Adnkronos a lanciare la notizia dopo l'intervista rilasciata da Fabio Murzi. Ancora una scomparsa avvenuta nella giornata di venerdì 3 novembre, viene a mancare di Gaetano Guarente, 64 anni, per quattro legislature Sindaco ed in altre Vice Sindaco del comune di Capraia. Elba Trendy 2017, il concorso fotografico lanciato da Teleelba e Teletirrenoelba, si è concluso davanti ad un grande pubblico nella sala del Sunset a Bagnaia. Alla serata evento presente anche la Locman per assegnare i premi del suo contest. Una rapina a mano armata viene perpetrata a Portoferraio. E’ successo in un negozio di Via Carducci, la Benetton 0-12. Una persona con il volto coperto da un passamontagna e si è diretta verso il registratore di cassa. Al tentativo della commessa di reagire e di fermarlo ha tirato fuori un coltello, si è appropriato di poco più di 500 euro che erano nella cassa I ristoratori di Marciana Marina entro sei mesi dovranno dotarsi di degrassatori o disoleatori. Il sindaco Gabriella Allori ha pubblicato un avviso pubblico sull’ obbligo installazione di questi impianti per esercizi. Lo scopo è quello di dare più decenza al paese. Intanto c’è chi studia una nuova moneta, è Luigi Lanera che lancia l’idea dell’Elbano d’oro, un investimento sicuro in moneta locale- racconta Lanera- Una moneta da 5 grammi di oro puro del valore di mercato. La stazione dei Carabinieri di Campo nell’Elba riesce ad identificare e denunciare per i reati di furto aggravato e danneggiamento due giovani milanesi che in vacanza a Marina di Campo, avevano danneggiato e rubato in un’edicola a Campo nell’Elba. Adua Marinari, Nonna Adua per tutti è scomparsa nella tarda mattinata di sabato 25 novembre. Pioniera della ristorazione tradizionale e amante della cucina casalinga, era conosciuta e stimata. Infine, nel mese di novembre TeleElba diventa regionale, il segnale dell’emittente è visibile in tutta la Toscana sul canale 674, un altro investimento importante della Tv dell’isola, nel segno della continuità e dei miglioramenti tecnologici richiesti per la competitività nel settore.