Dicembre, le feste e nasce ufficialmente il comune "Rio"

Anche a Dicembre apriamo il riassunto delle notizie con un premio, Gloria Peria si aggiudica il prestigioso riconoscimento “Tre Api”. Il premio dell'Istituto Giusti va alla responsabile della gestione degli archivi storici. Una curiosa notizia, il tesoro di Napoleone va all'asta e vale 7 milioni di dollari. Nei pezzi in vendita anche un servizio da dessert del 1807 che l'Imperatore portò all'Elba. Approvata dal Comune di Capoliveri la convenzione per la Gestione Associata fra i comuni elbani per la realizzazione e gestione del canile/gattile comprensoriale. Il dissalatore di Mola si farà, nonostante le molte proteste. È quanto emerso agli inizi del mese durante il convegno promosso dal Partito Democratico con Asa e Autorità Idrica Toscana. Un cittadino straniero, detenuto nella Casa di Reclusione di Porto Azzurro, con la condanna di omicidio doloso, è stato accompagnato dai carabinieri ad un centro per l’espulsione. Si tratta di un pachistano di 60 anni, scarcerato a novembre per fine pena. Il maltempo protagonista del secondo Week end del mese con l’Elba isolata per 48 ore. Raffiche di vento violentissime, mare agitato e traghetti fermi. Iniziano gli eventi natalizi. Magia, amore e divertimento per il Natale di Marciana Marina con l’accensione dell’albero, il mercato natalizio e le sorprese. Allestito il Presepe artigianale del S.S. Sacramento, poi una giornata dedicata ai sapori natalizi e il grande successo dell’evento a Marina di Campo, così come l’accensione dell’albero e il concerto degli studenti della scuola media Pascoli con indirizzo musicale a Portoferraio. A dicembre inizia il secondo mandato di Giampiero Sammuri alla guida del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Intanto Mario Ferrari viene eletto presidente della comunità del parco. Riconoscimento speciale per il carabiniere Francesco Bettini, 96 anni, che commenta:"Ho sempre servito con amore L'Arma e la Patria". Due cinghiali scorrazzano indisturbati tra gli automobilisti sulla strada a quattro corsie di Portoferraio. Il fatto si ripete per diversi giorni e i social si riempiono di foto e filmati dei due ungulati. Una notizia dal continente che rattrista molto anche l’Isola d’Elba: il senatore Altero Matteoli muore in un incidente d’auto sulla Aurelia, la strada per cui si era da sempre battuto in Parlamento. Dati preoccupanti emergono dall’inchiesta pubblicata sul portale “L’Italia delle slot”. All’Isola d’Elba sono stati spesi più di 30 milioni di euro in slot machine e videolottery. Marina di Campo piange la scomparsa di Giovanni Pedizzi, ex assessore del paese. Grandi soddisfazioni dallo sport, la marinese Alessia Bulleri conquista il Giro d’Italia di Ciclocross. Approvato lo statuto del nuovo comune di Rio che prevede il mantenimento di due municipi. Il Sindaco e la giunta avranno sede a Rio Marina, il consiglio comunale a Rio nell’Elba. A fine mese arriva anche la nomina del viceprefetto reggente dell’ente, è Girolamo Bonfissuto, già commissario straordinario a Rio Marina nel 2012. Tra Natale e Capodanno arriva la prima neve della stagione sull’isola, a Marciana e sul Monte Capanne. Ma il maltempo si accanisce su Marciana Marina dove un fulmine colpisce il monumento simbolo del paese, la Torre degli Appiani, danneggiandone gravemente la sommità.