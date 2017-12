Università del Tempo Libero, il calendario degli eventi

Foto di Antonello Marchese

Il consiglio direttivo dell’Università del Tempo Libero coglie l’occasione dell’approssimarsi del nuovo anno per formulare i Migliori Auguri per un proficuo 2018 a tutti i soci, a tutti i collaboratori che in questi 21 anni trascorsi insieme ci hanno dato una grande mano nell’organizzazione dei nostri incontri ed eventi, e molti auguri ai nuovi amici che dal prossimo mese ci aiuteranno ad ampliare ed approfondire i campi culturali in cui vogliamo avventurarci.

Il calendario della nuova programmazione prevede

Mercoledi 10 gennaio - ore 16.00 – Parliamo di Arte con Assunta Scannerini: La corrispondenza tra Vincent Van Gogh ed il fratello Theo.

Lunedi 15 gennaio – ore 10.00 - Con Giorgio Barsotti : Salotto di Lingua Spagnola.

A seguire finalmente riprenderanno i Laboratori Tematici. Inizia l’amica Sara Esposito, imprenditrice locale nel particolare ed unico per l’Isola d’Elba, campo dell’allevamento ovino e della produzione di formaggi e derivati, che ci introdurrà nel mondo della lavorazione artigianale della lana.

Ancora un’amica, Gloria Simoni che si è offerta di spiegarci il pizzo macramé. Quindi

Martedi 16 gennaio – ore – 10.30 – Laboratorio di “Usiamo le mani” con Sara Esposito e Maristella Giulianetti: La lavorazione della lana, cardatura filatura e primi elementi di tessitura.

Martedi 16 gennaio – ore 10.30 – Laboratorio di “Usiamo le mani” con Gloria Simoni: L’antica arte del macramè.

Mercoledi 17 gennaio – ore 16.00 – Parliamo di Economia con Anna Maria Contestabile: La nascita della scienza economica.

Un altro Laboratorio questa volta a tema Ambientale. La guida escursionistica-ambientale e noto fotografo Antonello Marchese, ci accompagnerà nella natura aiutandoci a comprenderla e ad esplorarla usando anche l’obiettivo fotografico.

Mercoledi 17 gennaio - ore 18.00 – Programmazione degli incontri con Antonello Marchese dal titolo: Fotografare la natura per conoscerla meglio.

Chi volesse conoscerci più da vicino non deve fare altro che partecipare ai nostri incontri, chi invece volesse partecipare agli incontri tematici, al fine di facilitarne l’organizzazione, per la lavorazione della lana e del macramé può telefonare a Maristella Giulianetti 3491532706 e a Sara 3929426473, per la fotografia naturalistica ad Antonello 3388964783. Vi aspettiamo.

Un ringraziamento ed un augurio particolari vanno alla nostra amministrazione provinciale che ci ha concesso lo spazio per poter svolgere le nostre attività, presso il Palazzo della Provincia a Portoferraio in Viale Manzoni.