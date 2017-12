Piombino, termina l’incarico della pediatra Sara Giomi

L'ospedale di Piombino

Domenica 31 dicembre termina l’incarico assegnato alla pediatra di libera scelta in servizio nella Zona Val di Cornia Sara Giomi che l’Azienda USL Toscana nord ovest ringrazia per il lavoro svolto e il rapporto stabilito in questi mesi con i bambini e le loro famiglie.

I genitori dei piccoli assistiti dovranno scegliere uno dei pediatri attivi a Piombino (Maria Caternolo, Anna Faraci, Marco Marsili) oppure, se superati i 6 anni di età, possono optare anche per un medico di medicina generale.

Nella Azienda USL Toscana nord ovest, prima azienda in tutta la regione, è possibile effettuare l'operazione di cambio del medico direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario. Al servizio si può accedere tramite il sito Open Toscana, nei Totem PuntoSì oppure scaricando su tablet o smartphone la app SmartSST di Regione Toscana.

Per chi decidesse di rivolgersi a uno degli sportelli anagrafe di scelta/revoca del medico è sufficiente che un genitore o il tutore si presenti con documento d'identità autocertificando i dati del figlio nei seguenti distretti:

- Via Veneto, aperto dal lunedì al sabato in orario 7.30-12. Per le festività lo sportello sarà chiuso il sabato 30 dicembre;

- Perticale, aperto dal lunedì al sabato in orario 7.30-12. In questo centro, dal 3 al 5 gennaio, verrà dedicata una postazione al cambio medico, per facilitare e velocizzare le operazioni.