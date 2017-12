Legend Cup, tutte le novità per la nona edizione

Repertorio

La Capoliveri Bike Park e il Comune di Capoliveri augurano a tutti buone feste, mettendo sotto l’albero dei regali per tutti gli appassionati di MTB, che apprezzeranno sicuramente lo sforzo per rendere ancora più divertente e vario un percorso già da tutti considerato uno dei più completi al mondo. Nasce il nuovo single track denominato “Albaroccio”. Questo nuovo tratto vallonato vi riporterà in quota dopo la discesa della “Polveriera”, nel tratto sovrastante “Remaiolo”, per poi scendere in picchiata, con un altro nuovo tratto, denominato “Calestrone”, il tutto per circa 1,8 km di vera MTB che riporterà alla strada comunale Calamita.

Anche questa novità è ormai pronta e sarà una delle tante che vi attenderanno il 13 maggio 2018 per la nona edizione della Capoliveri Legend Cup.

Siamo certi apprezzerete l’impegno non indifferente per realizzare novità che rendono sempre più emozionante la Capoliveri Legend Cup. Potevamo accontentarci di quello che vi abbiamo proposto nel 2017, ma noi siamo i primi a non accontentarci, lo spirito dei bikers praticanti ci spinge a migliorare sempre, regalando nuove emozioni a tutti coloro che da anni ci seguono e apprezzano.

L’Isola d’Elba, immersa nella magia del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, saranno la cornice naturale che vi avvolgerà, Capoliveri Legend Cup sarà un’occasione speciale per vivere un’esperienza unica, coccolati dal nostro staff e dall’intero Comune di Capoliveri, per farvi sentire davvero speciali e perché possiate portare con voi un ricordo meraviglioso di un’esperienza magica.

Ricordiamo che il 31 dicembre scade lo step per le iscrizioni a 45.00 €, non perdere questa occasione, fatti un regalo da mettere sotto l’albero, iscriviti subito alla Capoliveri Legend Cup.