Festività, ecco le chiusure previste all’USL nord ovest

In occasione delle prossime festività natalizie alcuni servizi dell’ ambito Livornese (Livorno, Cecina, Piombino ed Elba) modificheranno i loro orari.



Da segnalare che nella ZONA LIVORNESE:

- URP ospedale di Livorno resterà chiuso il pomeriggio dal 19 dicembre al 4 gennaio 2018.

- l'ufficio Consegna Referti del’ospedale di Livorno, fino al 7 gennaio 2018, rimarrà aperto esclusivamente di mattina, con orario al pubblico 8.00-13.30.

- l’attività del Punto Farmaceutico di continuità (distribuzione diretta) di Livorno sarà chiuso per inventario nei giorni da giovedì 28 a sabato 30 dicembre. Per la gestione di eventuali urgenze o criticità nei giorni di sospensione del servizio è possibile chiamare per Livorno il numero: 0586/223032

Nella Zona della BASSA VAL DI CECINA:

- Urp ospedale di Cecina: sarà chiuso martedì 2 e giovedì 4 gennaio 2018

- ufficio anagrafe (ospedale Cecina) sarà aperto i giorni 28 e 29 dicembre in orario 8.30-12.30;

- ufficio anagrafe (Casa della Salute Rosignano) sarà aperto il 28 e 30 dicembre in orario 7.30-12.15;

- ufficio anagrafe (Casa della Salute Donoratico) sarà aperto il 29 dicembre in orario 8.30-12.30;

- l’attività del Punto Farmaceutico di continuità (distribuzione diretta) di Cecina sarà chiuso per inventario nei giorni da venerdì 29 a sabato 30 dicembre. Per la gestione di eventuali urgenze o criticità nei giorni di sospensione del servizio è possibile chiamare per Cecina il numero: 0586/614249.



Nella Zona VAL DI CORNIA:

- La centrale di preospedalizzazione di Piombino sarà chiusa, oltre ai consueti festivi, fino al 29 dicembre;

- l’attività del Punto Farmaceutico di continuità (distribuzione diretta) di Piombino sarà chiuso per inventario nei giorni da venerdì 29 a sabato 30 dicembre. Per la gestione di eventuali urgenze o criticità nei giorni di sospensione del servizio è possibile chiamare per Piombino il numero: 0565/67937;

- il centro socio sanitario Città Vecchia (via Veneto – Piombino) rimarrà chiuso sabato 30 dicembre. Il servizio Cup sarà garantito in ospedale e a Città Nuova (Località Perticale).



Nella Zona ELBA:

- l’attività del Punto Farmaceutico di continuità (distribuzione diretta) di Portoferraio sarà chiuso per inventario il giorno venerdì 29 dicembre. Per la gestione di eventuali urgenze o criticità nei giorni di sospensione del servizio è possibile chiamare per Portoferraio il numero: 0565/926684.

Tra i servizi telefonici l’Help Desk (0586.223.834) riaprirà martedì 2 gennaio, mentre saranno regolarmente funzionanti, CupTel (0586-22.33.33) e Libera Professione (0586-614.235)